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Виллы возле озера в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

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Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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