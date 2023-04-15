Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Купить недвижимость с видом на море в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
90 м²
€ 225,377
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
Дом
Италия, Италия
1 500 м²
€ 602,322
Симпатичный дом находится Венегоно-Супериоре, Ломбардия. В 30 км расположен международный аэ…
Вилла 4 спальни
Терни, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,900,000
ABI-803S. Роскошная вилла в МенаджиоВ начальной стадии строительства, роскошная вилла в Мена…
Квартира 2 спальни
Агридженто, Италия
2 ванных комнат
240 м²
€ 88,245
Панорамная квартира с видом на море в историческом центре города Агридженто, расположенном н…
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Дом для ремонта в красивом панорамном месте Два этажа плюс чердак (100 +100) Corte 3000 кв.м…
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Reference number: N816 (R) Property name: Casa Cardi Location: In village Town/City: …
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 59,431
Два объекта недвижимости в отреставрированном старом каменном доме на Виа Амормино, в трех м…
Вилла
Salo, Италия
790 м²
€ 1,900,000
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
Вилла 3 спальни
Murera Muravera, Италия
4 Количество комнат
400 м²
€ 580,000
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
319 м²
€ 1,800,000
Виллы Sant'Ambrogio расположены в панорамном районе Монте Мадерно городка Тосколано Мадерно.…
Вилла 3 спальни
Monte Compatri, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 230,000
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
Вилла
Террачина, Италия
4 м²
€ 249,852
Красивая вилла расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Пляж находится всего…
Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты