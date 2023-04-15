Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Менаджо, Италия
Вилла 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат 220 м²
€ 1,880,000
VB-33454. Вилла в Менаджио на озере КомоВилла с потрясающим панорамным видом находится на ск…
Квартира 2 спальнив Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 128 м²
€ 595,000
LH-3T30. Апартаменты с террасой у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре курортного…
Таунхаус 2 спальнив Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 45 м²
€ 15,308
Дом в историческом центре города Чианчиана, в нескольких минутах ходьбы от главной площади г…
Квартира 2 спальнив Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
353 м²
€ 1,126,883
Роскошные апартаменты расположены в историческом квартале в Милане, Ломбардия. На цокольном…
Вилла 5 спаленв Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 3,000,000
ABI-03Z. Великолепная вилла на озере ГардаВеликолепная вилла на озере Гарда с подогреваемым …
Вилла 2 спальнив Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
3 Количество комнат
€ 145,000
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
Квартира 3 спальнив Пескара, Италия
Квартира 3 спальни
Пескара, Италия
138 м²
€ 225,377
Современные апартаменты находятся в курортном городе Читта-Сант-Анджело, Абруццо. Здание окр…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 295,000
Квартира в новой резиденции, расположенной в нескольких метрах от центра. Площадь 70 кв.м. Б…
Вилла 5 спаленв San Fedele Intelvi, Италия
Вилла 5 спален
San Fedele Intelvi, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 1,700,000
VB-VilVanin. Роскошная вилла с видом на горную долинуВилла расположена на 4х уровнях. Цокол…
Вилла 2 спальнив Austis, Италия
Вилла 2 спальни
Austis, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 348,375
Новая вилла, в небольшом туристическом комплексе состоящем из семи единиц. Коммерческая пло…
Квартира 3 спальнив Рим, Италия
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат 100 м²
€ 340,000
IT-111021-1. Квартира на площади Виктора Эммануила II (Рим)Квартира в центре Piazza Vittorio…
Вилла 4 спальнив Massino Visconti, Италия
Вилла 4 спальни
Massino Visconti, Италия
5 Количество комнат 285 м²
€ 650,000
VB-20067. Каменный коттедж на продажу в Бровелло КарпуньиноСельский дом на продажу на Альто …

Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти