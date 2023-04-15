Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на горы в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат
220 м²
€ 1,880,000
VB-33454. Вилла в Менаджио на озере КомоВилла с потрясающим панорамным видом находится на ск…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
128 м²
€ 595,000
LH-3T30. Апартаменты с террасой у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре курортного…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
45 м²
€ 15,308
Дом в историческом центре города Чианчиана, в нескольких минутах ходьбы от главной площади г…
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
353 м²
€ 1,126,883
Роскошные апартаменты расположены в историческом квартале в Милане, Ломбардия. На цокольном…
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 3,000,000
ABI-03Z. Великолепная вилла на озере ГардаВеликолепная вилла на озере Гарда с подогреваемым …
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
3 Количество комнат
€ 145,000
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
Квартира 3 спальни
Пескара, Италия
138 м²
€ 225,377
Современные апартаменты находятся в курортном городе Читта-Сант-Анджело, Абруццо. Здание окр…
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 295,000
Квартира в новой резиденции, расположенной в нескольких метрах от центра. Площадь 70 кв.м. Б…
Вилла 5 спален
San Fedele Intelvi, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 1,700,000
VB-VilVanin. Роскошная вилла с видом на горную долинуВилла расположена на 4х уровнях. Цокол…
Вилла 2 спальни
Austis, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 348,375
Новая вилла, в небольшом туристическом комплексе состоящем из семи единиц. Коммерческая пло…
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 340,000
IT-111021-1. Квартира на площади Виктора Эммануила II (Рим)Квартира в центре Piazza Vittorio…
Вилла 4 спальни
Massino Visconti, Италия
5 Количество комнат
285 м²
€ 650,000
VB-20067. Каменный коттедж на продажу в Бровелло КарпуньиноСельский дом на продажу на Альто …
Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты