Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Дома
Дома возле озера в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
Дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 4
€ 398,101
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте гор…
Дом
Montottone, Италия
120 м²
Цена по запросу
Площадь здания в старом городе всего в нескольких шагах от площади. Возможность реализовать …
Вилла 3 спальни
Carate, Италия
4 Количество комнат
240 м²
€ 700,000
VB-SEL. Вилла в Карате Урио на озере КомоВилла с панорамным видом на озеро Комо, расположена…
Вилла
Arona, Италия
4 м²
€ 2,258,379
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
Вилла 5 спален
Савона, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 2,100,000
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
Квартира 1 спальня
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
€ 27,348
Квартира на первом этаже состоит из двух комнат плюс ванная комната площадью 26 кв. Внутри м…
Квартира 2 спальни
Diano Castello, Италия
3 Количество комнат
86 м²
€ 380,000
LH-6T59. Новые апартаменты с видом на море в Лигурии, Диана-Марино, ИталияВ одном из наиболе…
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
138 м²
€ 47,403
Panoramic house of three floors above ground plus basement located in Via Paternò. Th…
Вилла 3 спальни
Baveno, Италия
4 Количество комнат
€ 900,000
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
180 м²
€ 1,035,000
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
Вилла 6 спален
Ливорно, Италия
6 ванных комнат
450 м²
€ 1,308,448
Эта вилла расположена в самом сердце живописной набережной Марчиана-Марина, прямо за крошечн…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
157 м²
€ 680,000
GA-V001249. ПЕНТХАУС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРоскошная квартира расположена в в…
Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты