Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на горы в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат
500 м²
€ 4,500,000
ABI-902M. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаСовременная вилла с видом на озерo Гарда,…
Вилла 3 спальни
Diano Castello, Италия
4 Количество комнат
300 м²
€ 3,000,000
LH-4v75. Роскошная вилла c бассейном в Лигурии, Диано МаринаВ знаменитом лигурийском курорте…
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Вилла
Лацио, Италия
800 м²
€ 3,123,152
Италия, 19 км от Рима Вилла в элитном пригороде Рима Площадь виллы 800 м2 Сад 2000 м2 Расст…
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Цена по запросу
Квартиры в строящейся резиденции в Бардолино, расположенной в уютной жилой зоне, в двух шага…
Вилла 4 спальни
Baveno, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 650,000
VB-290118. Прекрасная новая вилла на озере Маджоре в БавеноПрекрасная новая вилла на озере М…
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат
280 м²
€ 895,000
GH-LV03115. Вилла с видом на озеро в стадии строительстваНеповторимая вилла с панорамным вид…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 278,000
Эти современные апартаменты расположены в резиденции "Corte Benaco" в городке Тосколано Маде…
Вилла 6 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат
240 м²
€ 1,427,726
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио Вилла с красивым садом и удивительн…
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 115,000
IT-040718. Квартира в Сильви Марина. АбруццоВ продаже квартира 70 кв.м. на 2 этаже в СИЛВИ М…
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5 Количество комнат
450 м²
€ 8,500,000
VB-290118-7. Историческая вилла в Стрезе на первой линии озераИсторическая вилла в Стрезе на…
Вилла
Лацио, Италия
280 м²
€ 3,123,152
Италия, Лацио, недалеко от Рима Вилла с выходом на пляж Площадь виллы 20…
Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты