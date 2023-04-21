Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Дуплексы

Дуплексы возле озера в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
€ 27,071
В продаже два соседних дома уже введены в связь. Целое состоит из первого этажа, первого и в…
Вилла 4 спальни в Carate, Италия
Вилла 4 спальни
Carate, Италия
5 Количество комнат 290 м²
€ 2,900,000
VB-10100. Историческая вилла на первой линииВилла расположена на озере Комо, на первой линии…
Вилла 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 336 м²
€ 1,560,000
Монига-дель-Гарда Роскошь, дизайн и спокойствие - вот ключевые слова, характеризующие этот к…
Дом 7 комнат в Терни, Италия
Дом 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1447 Имущественное имя: Casa Ribeca Местоположение: В стране Город/Гор…
Вилла 5 спален в Сиена, Италия
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
450 м²
€ 5,420,110
Симпатичная вилла находится в нескольких километрах от Сиены, Тоскана. Площадь трёхэтажного…
Квартира в Collecorvino, Италия
Квартира
Collecorvino, Италия
€ 120,000
EC-15. Апартаменте в г. Марина ди Читта Санкт Анджело Апартаменты в резиденциальном комплекс…
Вилла 3 спальни в Белладжо, Италия
Вилла 3 спальни
Белладжо, Италия
4 Количество комнат 370 м²
€ 2,500,000
LUI-162. Вилла на озере Комо с прекрасным видом на озеро и горы.Вилла на озере Комо с прекра…
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат 324 м²
€ 1,980,000
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
Квартира 2 спальни в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 170,000
Трёхкомнатная квартира в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 58 кв.м:…
Вилла 5 спален в Laglio, Италия
Вилла 5 спален
Laglio, Италия
6 Количество комнат 1 500 м²
€ 8,900,000
VB-10091. Вилла в ЛальоВилла находится в очень живописном месте, на первой линии озера Комо …
Квартира 2 спальни в Costermano sul Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 365,000
В контексте всего 4 единиц и частного сада, примерно в 5 минутах ходьбы от центра города Гар…
Дом 6 комнат в Терни, Италия
Дом 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Каменная развалина в лесу с утвержденным судом проектом и платными сборами Панорамное положе…

Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти