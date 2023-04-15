Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Шале

Купить шале в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дуплекс 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 655,000
Новая квартира - дуплекс в шикарной резиденции в Рива дель Гарда. Дом построен согласно сам…
Квартира 2 спальнив Sarzana, Италия
Квартира 2 спальни
Sarzana, Италия
2 ванных комнат 340 м²
€ 873,540
Эта красивая квартира расположена в самом сердце исторического центра Сарцаны, тихого городк…
Дом 2 спальнив Бари, Италия
Дом 2 спальни
Бари, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² 2/2 Этаж
€ 231,913
Вилла на продажу на Via IX Maggio в Бари Сан-Джироламо На новой набережной мы предлага…
Вилла 4 спальнив Pianello del Lario, Италия
Вилла 4 спальни
Pianello del Lario, Италия
5 Количество комнат 480 м²
€ 2,500,000
VB-45897. Вилла на первой линии в Пьянелло-дель-ЛариоПрестижная вилла в классическом стиле н…
Квартира 2 спальнив Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3 Количество комнат 92 м²
€ 170,000
FP-T382. Грациозная Квартира на продажу на холме Стреза в Магоньино Грациозная квартира с в…
Дом 15 комнатв Терни, Италия
Дом 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Кирпичный фермерский дом в довольно хорошем состоянии, со всеми услугами на двух этажах плюс…
Вилла 2 спальнив Терни, Италия
Вилла 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат 66 м²
€ 500,000
GM-CPA- VILLA BELVEDERE. Вилла с садом и великолепным видом на мореРоскошная вилла, располаг…
Домв Мачерата, Италия
Дом
Мачерата, Италия
25 000 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Дом 2 спальнив Пескара, Италия
Дом 2 спальни
Пескара, Италия
250 м²
€ 321,238
Красивый двухэтажный дом находится в Мошано-Сант'Анджело, Абруццо. Вилла выполнена в стиле «…
Вилла 3 спальнив Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат 190 м²
€ 330,000
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
Вилла 3 спальнив Moltrasio, Италия
Вилла 3 спальни
Moltrasio, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 1,430,000
VB-10113. Виллы на озере КомоВ живописном месте, в городке Торно на озере Комо, на продажу в…
Квартира 2 спальнив Варацце, Италия
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
3 Количество комнат 114 м²
€ 760,000
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…

Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти