Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Замки

Купить замок с видом на горы в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Замок В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Рим, Италия
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат 150 м²
€ 580,000
IT-240519-1. Квартира в Италии. РимРим, около метро " LODI " продается квартира 150 кв.м. на…
Квартира 3 спальнив Гроссето, Италия
Квартира 3 спальни
Гроссето, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 2,000,000
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
Вилла 2 спальнив Duronia, Италия
Вилла 2 спальни
Duronia, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальнив Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат 183 м²
€ 590,000
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
Квартира 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 190 м²
€ 1,600,000
GH-V001920. Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро и частным бассейномОсобенно известный за …
Вилла 3 спальнив Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат 250 м²
€ 350,000
FP-T543. Вилла на холме Стрезы в посёлке ДжиньезеНа холме Стрезы в посёлке Джиньезе, односем…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 196,622
Строится под клиента.   Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…
Вилла 3 спальнив Oliveto, Италия
Вилла 3 спальни
Oliveto, Италия
4 Количество комнат 220 м²
€ 1,100,000
KK-598. Вилла "ficarella"на первом холме г. ИмперияВилла новой постройки - в зоне Poggi в 3,…
Квартира 2 спальнив Barbarano, Италия
Квартира 2 спальни
Barbarano, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 250,000
В Фазано, деревушке Гардоне Ривьера, в одном из самых очаровательных муниципалитетов озера Г…
Дом 4 спальнив Асти, Италия
Дом 4 спальни
Асти, Италия
400 м²
€ 959,254
Симпатичный дом расположен в Кастелло-ди-Анноне, Пьемонт. Неподалёку находится река Танаро. …
Квартира 3 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Прибл. В 350 м от озера и красивого старого центра города Гарда, это свойство является часть…
Дом 9 комнатв Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Old farmhouse (1850) to renovate Ground floor 110 sqm First floor 90 square meters 38 square…

Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти