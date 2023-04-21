Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Квартиры

Квартиры возле озера в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N752 ( R )Название недвижимости: Дом Medio EvoРасположение: в деревнеГород …
Вилла 6 спален в Bussolengo, Италия
Вилла 6 спален
Bussolengo, Италия
20 Количество комнат 8 ванных комнат 1 150 м²
€ 2,150,000
Элегантное поместье, передающее эмоции типичного итальянского загородного дома, где простота…
Пентхаус 2 спальни в Roma Capitale, Италия
Пентхаус 2 спальни
Roma Capitale, Италия
270 м²
€ 5,510,445
Великолепный пентхаус расположен в одном из наиболее престижных районов исторического центр…
Вилла 5 спален в Лукка, Италия
Вилла 5 спален
Лукка, Италия
5 ванных комнат 300 м²
€ 1,155,044
На прекрасных холмах Лукки, недалеко от исторического центра, находится этот замечательный р…
Квартира 2 спальни в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 170,000
Небольшая, уютная, трехкомнатная квартира, расположенная в живописном, очень солнечном месте…
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 340 м²
€ 109,391
Панорамный таунхаус в историческом центре города Чианчиана в Салита Регина Елена, недалеко о…
Вилла 8 спален в Lonato del Garda, Италия
Вилла 8 спален
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 390 м²
€ 2,500,000
Паденге суль Гарда, Garda Haus предлагает к продаже отличную современную виллу в самом центр…
Вилла 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 336 м²
€ 1,560,000
Монига-дель-Гарда Роскошь, дизайн и спокойствие - вот ключевые слова, характеризующие этот к…
Вилла 3 спальни в Moltrasio, Италия
Вилла 3 спальни
Moltrasio, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 1,430,000
VB-10113. Виллы на озере КомоВ живописном месте, в городке Торно на озере Комо, на продажу в…
Квартира 3 спальни в Комо, Италия
Квартира 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 750,000
VB-10118. Просторные апартаменты недалеко от центра КомоВ двух минутах от центра города боль…
Вилла 18 спален в Pogi, Италия
Вилла 18 спален
Pogi, Италия
30 Количество комнат 12 ванных комнат 700 м²
€ 1,300,000
In an excellent location, very close to all services and not far from the main roads, we off…
Квартира 3 спальни в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 407,000
Комфортабельные квартиры в уютной резиденции расположенной в тихом, живописном, месте в 1,5 …

Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти