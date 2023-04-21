Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Квартиры
Квартиры возле озера в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N752 ( R )Название недвижимости: Дом Medio EvoРасположение: в деревнеГород …
Вилла 6 спален
Bussolengo, Италия
20 Количество комнат
8 ванных комнат
1 150 м²
€ 2,150,000
Элегантное поместье, передающее эмоции типичного итальянского загородного дома, где простота…
Пентхаус 2 спальни
Roma Capitale, Италия
270 м²
€ 5,510,445
Великолепный пентхаус расположен в одном из наиболее престижных районов исторического центр…
Вилла 5 спален
Лукка, Италия
5 ванных комнат
300 м²
€ 1,155,044
На прекрасных холмах Лукки, недалеко от исторического центра, находится этот замечательный р…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 170,000
Небольшая, уютная, трехкомнатная квартира, расположенная в живописном, очень солнечном месте…
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
340 м²
€ 109,391
Панорамный таунхаус в историческом центре города Чианчиана в Салита Регина Елена, недалеко о…
Вилла 8 спален
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
390 м²
€ 2,500,000
Паденге суль Гарда, Garda Haus предлагает к продаже отличную современную виллу в самом центр…
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
336 м²
€ 1,560,000
Монига-дель-Гарда Роскошь, дизайн и спокойствие - вот ключевые слова, характеризующие этот к…
Вилла 3 спальни
Moltrasio, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 1,430,000
VB-10113. Виллы на озере КомоВ живописном месте, в городке Торно на озере Комо, на продажу в…
Квартира 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 750,000
VB-10118. Просторные апартаменты недалеко от центра КомоВ двух минутах от центра города боль…
Вилла 18 спален
Pogi, Италия
30 Количество комнат
12 ванных комнат
700 м²
€ 1,300,000
In an excellent location, very close to all services and not far from the main roads, we off…
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 407,000
Комфортабельные квартиры в уютной резиденции расположенной в тихом, живописном, месте в 1,5 …
Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты