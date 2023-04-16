Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Эмилия-Романья
Виллы
Купить вилла в Эмилия-Романья, Италия
Cento
8
Unione Alto Ferrarese
8
Форли-Чезена
2
Misano Adriatico
1
Unione dei comuni Valle del Savio
1
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
1
Римини
1
Феррара
1
Чезена
1
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
5 319 м²
Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Вилла 5 спален
Римини, Италия
6 Количество комнат
1 050 м²
€ 2,033,000
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
Вилла
Феррара, Италия
1 250 м²
€ 2,140,000
BG-CC859. Продается особняк 1760 года, в красивом историческом местеВ регионе Эмилия-Романья…
Вилла 5 спален
Misano Adriatico, Италия
6 Количество комнат
420 м²
€ 3,300,000
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 320,000
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в & nbsp; CLASS A & nbsp;…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 520,000
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 350,000
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 420,000
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.& …
Вилла 4 спальни
Renazzo, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
161 м²
€ 320,000
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 400,000
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
€ 370,000
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
Вилла 5 спален
Orsoleto, Италия
4 ванных комнат
350 м²
€ 900,000
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
Вилла 3 спальни
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
5 ванных комнат
370 м²
€ 2,500,000
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
Вилла
Римини, Италия
3 м²
€ 660,000
Современные виллы располагаются в новой резиденции всего в 10 минутах езды от побережья Эмил…
Вилла 1 спальня
Римини, Италия
61 м²
€ 405,000
Симпатичные апартаменты расположенные в Римини, Эмилия – Романия. Находятся в новом комплекс…
Параметры недвижимости в Эмилия-Романья, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты