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Купить недвижимость с видом на море в Эмилия-Романья, Италия

Cento
8
Unione Alto Ferrarese
8
Форли-Чезена
6
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
3
Bertinoro
1
Misano Adriatico
1
Unione dei comuni Valle del Savio
1
Римини
1
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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Виллав Римини, Италия
Вилла
Римини, Италия
3 м²
€ 660,000
Современные виллы располагаются в новой резиденции всего в 10 минутах езды от побережья Эмил…
Пентхаус 2 спальнив Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни
Римини, Италия
120 м²
€ 600,000
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …
Вилла 1 спальняв Римини, Италия
Вилла 1 спальня
Римини, Италия
61 м²
€ 405,000
Симпатичные апартаменты расположенные в Римини, Эмилия – Романия. Находятся в новом комплекс…

Параметры недвижимости в Эмилия-Романья, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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