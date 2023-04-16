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Купить дом с бассейном в Эмилия-Романья, Италия

Cento
8
Unione Alto Ferrarese
8
Форли-Чезена
4
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
2
Bertinoro
1
Misano Adriatico
1
Unione dei comuni Valle del Savio
1
Римини
1
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2 объекта найдено
Дом 10 спаленв Парма, Италия
Дом 10 спален
Парма, Италия
10 Количество комнат 800 м² Количество этажей 5
€ 1,290,000
Это историческое поместье находится в панорамном месте на холмах Пармы, откуда открывается в…
Вилла 3 спальнив Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 3 спальни
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
5 ванных комнат 370 м²
€ 2,500,000
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…

Параметры недвижимости в Эмилия-Романья, Италия

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с видом на море
с видом на озеро
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