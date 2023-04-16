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Купить квартиру в Эмилия-Романья, Италия

Форли-Чезена
2
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
1
Форли
1
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Bagno di Romagna, Италия
Квартира 2 спальни
Bagno di Romagna, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/3 Этаж
€ 199,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Пентхаус 3 спальнив Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
Пентхаус 3 спальни
Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 233 м² 6/6 Этаж
€ 529,000
Романьякасе рада предложить уникальную и престижную недвижимость в самом центре города Форл …
Пентхаус 2 спальнив Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни
Римини, Италия
120 м²
€ 600,000
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …

Параметры недвижимости в Эмилия-Романья, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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