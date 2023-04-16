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Купить недвижимость в Эмилия-Романья, Италия

Cento
8
Unione Alto Ferrarese
8
Форли-Чезена
6
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
3
Bertinoro
1
Misano Adriatico
1
Unione dei comuni Valle del Savio
1
Римини
1
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22 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Чезена, Италия
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 5 319 м² Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Квартира 2 спальнив Bagno di Romagna, Италия
Квартира 2 спальни
Bagno di Romagna, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/3 Этаж
€ 199,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Пентхаус 3 спальнив Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
Пентхаус 3 спальни
Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 233 м² 6/6 Этаж
€ 529,000
Романьякасе рада предложить уникальную и престижную недвижимость в самом центре города Форл …
Дом 4 спальнив Bagno di Romagna, Италия
Дом 4 спальни
Bagno di Romagna, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Дом 10 спаленв Парма, Италия
Дом 10 спален
Парма, Италия
10 Количество комнат 800 м² Количество этажей 5
€ 1,290,000
Это историческое поместье находится в панорамном месте на холмах Пармы, откуда открывается в…
Вилла 5 спаленв Римини, Италия
Вилла 5 спален
Римини, Италия
6 Количество комнат 1 050 м²
€ 2,033,000
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
Виллав Феррара, Италия
Вилла
Феррара, Италия
1 250 м²
€ 2,140,000
BG-CC859. Продается особняк 1760 года, в красивом историческом местеВ регионе Эмилия-Романья…
Вилла 5 спаленв Misano Adriatico, Италия
Вилла 5 спален
Misano Adriatico, Италия
6 Количество комнат 420 м²
€ 3,300,000
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
Вилла 3 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 320,000
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в & nbsp; CLASS A & nbsp;…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 520,000
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
Вилла 3 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 350,000
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 420,000
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,000,000
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.& …
Вилла 4 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 4 спальни
Renazzo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 161 м²
€ 320,000
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
Вилла 3 спальнив Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 400,000
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
Вилла 3 спальнив Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 370,000
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
Вилла 5 спаленв Orsoleto, Италия
Вилла 5 спален
Orsoleto, Италия
4 ванных комнат 350 м²
€ 900,000
Продается вилла в районе города Римини. Общая площадь виллы 350 кв.м., территория – 1300 кв.…
Вилла 3 спальнив Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 3 спальни
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
5 ванных комнат 370 м²
€ 2,500,000
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
Виллав Римини, Италия
Вилла
Римини, Италия
3 м²
€ 660,000
Современные виллы располагаются в новой резиденции всего в 10 минутах езды от побережья Эмил…
Пентхаус 2 спальнив Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни
Римини, Италия
120 м²
€ 600,000
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …
Вилла 1 спальняв Римини, Италия
Вилла 1 спальня
Римини, Италия
61 м²
€ 405,000
Симпатичные апартаменты расположенные в Римини, Эмилия – Романия. Находятся в новом комплекс…

Параметры недвижимости в Эмилия-Романья, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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