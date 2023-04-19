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Купить квартиру в Dimaro Folgarida, Италия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Presson, Италия
Квартира 1 спальня
Presson, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Квартира в Прессоне Цена по запросу. Собственность ТРЕНТИНО - В деревне ПРЕССОН, в …

Параметры недвижимости в Dimaro Folgarida, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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