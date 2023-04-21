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Таунхаусы с бассейном в Desenzano del Garda, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
2 ванных комнат 145 м²
€ 449,000
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