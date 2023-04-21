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Квартиры с бассейном в Desenzano del Garda, Италия

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 595,000
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 431,000
GH-DV4905. Aпартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомна…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 378,000
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 420,000
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 260,000
GA-V001586. Трехкомнатные апартаменты в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-Гарда В тих…
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