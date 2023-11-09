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Жильё в Кортона, Италия

1 объект найдено
Вилла 6 спален в Кортона, Италия
Вилла 6 спален
Кортона, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Это свойство является традиционной каменной виллой 18-го. Век в прекрасном месте с прекрасны…
€1,90 млн
Realting.com
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