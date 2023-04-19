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  5. Comunita territoriale della Val di Fiemme

Купить недвижимость в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

1 объект найдено
Шале 5 спаленв Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
3 ванных комнат 350 м²
€ 730,000
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…

Параметры недвижимости в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

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