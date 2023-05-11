Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Варезе
  5. Comunita Montana Valli del Verbano
  6. Виллы

Виллы в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

Luino
3
Вилла В архив
Очистить
9 объектов найдено
Вилла 5 спален в Gavirate, Италия
Вилла 5 спален
Gavirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 4,500,000
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 1 300 м²
€ 4,900,000
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 500 м²
€ 4,000,000
Вилла 5 спален в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла 5 спален
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Poppino, Италия
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
€ 8,000,000
Вилла 2 спальни в Ronchiano, Италия
Вилла 2 спальни
Ronchiano, Италия
Комнаты 3
Площадь 205 м²
€ 330,000
Вилла 5 спален в Ponte, Италия
Вилла 5 спален
Ponte, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
€ 4,500,000
Вилла 3 спальни в Ponte, Италия
Вилла 3 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 4
Площадь 359 м²
€ 980,000
Вилла 5 спален в Cerro, Италия
Вилла 5 спален
Cerro, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
€ 1,950,000

Параметры недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти