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Квартиры в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Ponte, Италия
Квартира 2 спальни
Ponte, Италия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
€ 210,000
Квартира 1 спальня в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Квартира 1 спальня
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€ 148,000

Параметры недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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