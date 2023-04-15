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Купить вилла с бассейном в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

Salo
14
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Pulciano, Италия
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат 85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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