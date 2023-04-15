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Купить таунхаус в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Таунхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 420,000
В Тосколано-Мадерно, в историческом центре Мадерно, мы предлагаем великолепный трехуровневый…

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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с бассейном
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