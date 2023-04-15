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Купить пентхаус в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 340,000
В красивой обстановке озера Гарда мы предлагаем элегантный чердак, недавно полностью отремон…

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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