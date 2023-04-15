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Купить недвижимость возле озера в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

Salo
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2 объекта найдено
Вилла 7 спаленв Salo, Италия
Вилла 7 спален
Salo, Италия
630 м²
€ 11,000,000
Эксклюзивная вилла расположена на берегу озера Гарда, в городе Лимоне-суль-Гарда, Ломбардия.…
Вилла 5 спаленв Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
300 м²
€ 300,000
Эксклюзивная вилла в стадии строительства с панорамным видом на озеро Гарда располагается в …

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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с видом на море
с бассейном
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