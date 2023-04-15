Купить дом в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
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Salo
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43 объекта найдено
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Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
€ 900,000
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
Таунхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 420,000
В Тосколано-Мадерно, в историческом центре Мадерно, мы предлагаем великолепный трехуровневый…
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 10 спален
Salo, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
1 035 м²
€ 2,000,000
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
Вилла 3 спальни
Gargnano, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 740,000
В Гарньяно, в красивой местечке Богльяко, мы предлагаем к продаже виллу с частным садом, в д…
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
€ 790,000
В красивом городке Тосколано Мадерно, в районе Тосколано, мы предлагаем отдельно стоящую вил…
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат
85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 3 спальни
Gardone Riviera, Италия
4 Количество комнат
153 м²
€ 360,000
GH-LV04831. Отреставрированный старинный таунхаусВ районе Фазано, городка Гардоне Ривьера, м…
Вилла
Salo, Италия
600 м²
€ 1,100,000
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат
370 м²
€ 990,000
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 1,300,000
GA-V001229. Вилла в продаже в Toscolano MadernoРасположившись на первом холме прекрасного оз…
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 460,000
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
Вилла
Toscolano Maderno, Италия
294 м²
€ 1,550,000
GA-V001428. Вилла с ремонтом на берегу озера в Тосколано-МадерноРасположенный прямо на главн…
Вилла 5 спален
Barbarano, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 8,000,000
VB-30010. Историческая вилла на озере ГардаКрасивая историческая вилла на первой линии озера…
Вилла 3 спальни
Barbarano, Италия
4 Количество комнат
350 м²
€ 2,500,000
ABI-900М. Красивая отдельно стоящая вилла с великолепным видом на озере Гарда Красивая вилла…
Вилла
Salo, Италия
790 м²
€ 1,900,000
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат
770 м²
€ 3,800,000
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
Вилла 3 спальни
Barbarano, Италия
4 Количество комнат
400 м²
€ 2,400,000
WW-120315-1. Вилла в Гардоне РивьераВилла в Гардоне Ривьера - одном из самых престижных мест…
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат
280 м²
€ 895,000
GH-LV03115. Вилла с видом на озеро в стадии строительстваНеповторимая вилла с панорамным вид…
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6 Количество комнат
1 040 м²
€ 8,000,000
VB-280418. Историческая вилла на озере Гарда, рядом с городком Тосколано МадерноИсторическая…
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат
180 м²
€ 650,000
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6 Количество комнат
370 м²
€ 4,500,000
ABI-1020А. Новая вилла в Тосколано МадерноПродается новая вилла в Тосколано Мадерно с велико…
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 3,500,000
VB-270418-1. Вилла на первой линии озера Гарда в городке СалоВилла на первой линии озера Гар…
Вилла 5 спален
Salo, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 8,500,000
VB-30008. Красивая вилла в городе СалоРоскошная историческая вилла находится непосредственно…
Вилла 4 спальни
Gargnano, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 900,000
Гарньяно, на холмистой местности, в окружении зеленых оливковых деревьев с захватывающим ви…
Вилла 4 спальни
Gargnano, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 1,250,000
В прекрасном местечке Сассо, городка Гарньяно, в самом сердце очаровательного района Гарды Р…
Вилла 3 спальни
Barbarano, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
335 м²
€ 1,600,000
Гардоне Ривьера, в одном из самых известных и очаровательных курортов на озере Гарда, мы пре…
Вилла 12 спален
Limone sul Garda, Италия
18 Количество комнат
6 ванных комнат
780 м²
€ 2,950,000
В прекрасном городке Лимоне, всего в нескольких метрах от старинного центра города, в живопи…
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
466 м²
€ 1,500,000
Тосколано-Мадерно, В местечке Маклино, в самом сердце Монтемадерно, мы предлагаем к продаже …
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Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия
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