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Купить квартиру с бассейном в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

Salo
13
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 82 м²
€ 330,000
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
Квартира 2 спальнив Pulciano, Италия
Квартира 2 спальни
Pulciano, Италия
3 Количество комнат 117 м²
€ 425,000
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
Квартира 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 110 м²
€ 325,000
GH-LV04091. Новые современные апартаменты в окружении зелениТосколано-Мадерно, в тихом жилом…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 77 м²
€ 351,000
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 346,000
GH-LV04600-7PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВнутри уютной и недавно построен…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 94 м²
€ 346,000
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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