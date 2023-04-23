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Жильё в Comunita Montana della Valtellina di Sondrio, Италия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Primolo, Италия
Квартира 3 спальни
Primolo, Италия
9 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м²
€ 615,000
На западном берегу озера Гарда, полученного в результате реставрации старого фермерского дом…

Параметры недвижимости в Comunita Montana della Valtellina di Sondrio, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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