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Дома в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

виллы
5
6 объектов найдено
Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в Roe Volciano, Италия
Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
We are located on the border of Salò, in the locality of Trobiolo, where we propose for sale…
€850,000
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В Roè Volciano, расположенном в абсолютной конфиденциальности в окружении зелени, мы предлаг…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Roe Volciano, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это очаровательный односемейный дом с гостеприимным и…
€550,000
Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этот сказочный особняк в городке Роэ Волчано, расположенный в прекрасном частном парке, очен…
€1,98 млн
Вилла в Roe Volciano, Италия
Вилла
Roe Volciano, Италия
Площадь 1 311 м²
GA-V001255. ВИЛЛА “СВОБОДА” С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В ROÈ VOLCIANOРасположенный в центре го…
€1,41 млн
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роэ Волчано, всего в нескольких минутах езды от городка Сало, находится великолепный компле…
€760,000

Параметры недвижимости в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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