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Купить квартиру в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 2 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 365,000
В местечке Перакке, горной деревушке городка Виллануова-суль-Клизи, в утопающем в зелени ле…
Квартира 2 спальнив Roe Volciano, Италия
Квартира 2 спальни
Roe Volciano, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 265,000
В городке Роэ-Вольчиано, на изумрудных холмах, в нескольких минутах езды от озера и центра с…

Параметры недвижимости в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

с видом на горы
с видом на море
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с видом на озеро
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