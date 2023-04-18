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Купить недвижимость в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

9 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Roe Volciano, Италия
Вилла 4 спальни
Roe Volciano, Италия
13 Количество комнат 3 ванных комнат 480 м²
€ 2,480,000
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
Вилла 3 спальнив Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 3 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м²
€ 900,000
Прямо над холмами Сало и всего в 10 минутах от набережной, в местечке Меццане, мы предлагаем…
Вилла 2 спальнив Roe Volciano, Италия
Вилла 2 спальни
Roe Volciano, Италия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 470,000
Недалеко от городка Сало, в великолепном местечке Волчано, находится эта великолепная вилла …
Виллав Roe Volciano, Италия
Вилла
Roe Volciano, Италия
1 311 м²
€ 1,410,000
GA-V001255. ВИЛЛА “СВОБОДА” С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В ROÈ VOLCIANOРасположенный в центре го…
Квартира 2 спальнив Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 2 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 365,000
В местечке Перакке, горной деревушке городка Виллануова-суль-Клизи, в утопающем в зелени ле…
Вилла 3 спальнив Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни
Roe Volciano, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 750,000
Роэ Волчано, всего в нескольких минутах езды от городка Сало, находится великолепный компле…
Вилла 3 спальнив Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни
Roe Volciano, Италия
12 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
€ 1,850,000
Roè Volciano, в зеленой деревушке Волчано, мы предлагаем к продаже этот великолепный отрест…
Квартира 2 спальнив Roe Volciano, Италия
Квартира 2 спальни
Roe Volciano, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 265,000
В городке Роэ-Вольчиано, на изумрудных холмах, в нескольких минутах езды от озера и центра с…
Вилла 4 спальнив Roe Volciano, Италия
Вилла 4 спальни
Roe Volciano, Италия
13 Количество комнат 3 ванных комнат 480 м²
€ 2,480,000
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…

Параметры недвижимости в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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