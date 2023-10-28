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Квартиры в Comunita Montana della Valchiavenna, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Albonico, Италия
Квартира 2 спальни
Albonico, Италия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
VB-11054. Квартиры на первой линии в Сан СироПервая линия! Здание недавней постройки, состо…
€175,000

Параметры недвижимости в Comunita Montana della Valchiavenna, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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