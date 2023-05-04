Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Comunita montana del Sebino bresciano
  5. Виллы

Виллы в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален в Сульцано, Италия
Вилла 5 спален
Сульцано, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
€ 1,690,000

Параметры недвижимости в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти