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Купить пентхаус в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Timoline, Италия
Пентхаус 3 спальни
Timoline, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 755,000
Новый жилой комплекс в Клузане д'Изео на озере Изео. Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивн…

Параметры недвижимости в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

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с бассейном
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