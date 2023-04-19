Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Comunita montana del Sebino bresciano

Купить недвижимость в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Timoline, Италия
Пентхаус 3 спальни
Timoline, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 755,000
Новый жилой комплекс в Клузане д'Изео на озере Изео. Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивн…
Квартира 3 спальнив Timoline, Италия
Квартира 3 спальни
Timoline, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м²
€ 988,000
Новый жилой комплекс в Клузане д'Изео на великолепном озере Изео. Жилой комплекс состоит и…

Параметры недвижимости в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти