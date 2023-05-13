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Жильё с видом на горы в Comunita Montana del Piambello, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Lavena, Италия
Вилла 3 спальни
Lavena, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
€ 690,000
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Параметры недвижимости в Comunita Montana del Piambello, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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