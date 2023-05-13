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Жильё с видом на горы в Comunita delle Giudicarie, Италия

1 объект найдено
Шале 7 спален в Sant Antonio di Mavignola, Италия
Шале 7 спален
Sant Antonio di Mavignola, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 1,300,000
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Параметры недвижимости в Comunita delle Giudicarie, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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