Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Comunita delle Giudicarie

Жильё в Comunita delle Giudicarie, Италия

1 объект найдено
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Поделиться с друзьями
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Comunita delle Giudicarie, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти