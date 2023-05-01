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Виллы в Comunita della Vallagarina, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Porte, Италия
Вилла 4 спальни
Porte, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 830,000
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
Вилла 5 спален в Villa Lagarina, Италия
Вилла 5 спален
Villa Lagarina, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м²
€ 419,000
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
Вилла 3 спальни в Porte, Италия
Вилла 3 спальни
Porte, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Мы предлагаем к продажу красивую отдельную виллу на холме в городке Роверето. Недвижимость …
Вилла 15 спален в Brentonico, Италия
Вилла 15 спален
Brentonico, Италия
15 Количество комнат 15 ванных комнат 2 100 м²
€ 1,300,000
Мы предлагаем к продаже большое поместье, расположенное на плато Брентонико (TN), с которого…

Параметры недвижимости в Comunita della Vallagarina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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