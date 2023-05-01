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Таунхаусы в Comunita della Vallagarina, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Nomi, Италия
Таунхаус 3 спальни
Nomi, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 350,000
Продается просторный таунхаус на южном побережье Тенерифе в престижной зоне Adeje. Это споко…

Параметры недвижимости в Comunita della Vallagarina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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