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Пентхаусы в Comunita della Vallagarina, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Представьте, что вы пересекаете порог пентхауса мечты, где каждая деталь была разработана, ч…
€675,000

Параметры недвижимости в Comunita della Vallagarina, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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