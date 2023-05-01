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Квартиры в Comunita della Vallagarina, Италия

Rovereto
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Mori, Италия
Квартира 2 спальни
Mori, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 187,000
Рядом с центром Мори мы предлагаем на продажу большую мансардную квартиру следующим образом:…
Квартира 4 спальни в Rovereto, Италия
Квартира 4 спальни
Rovereto, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 268,000
Поднявшись на лифте на третий этаж, открыв бронированную дверь, нас встречает большой вход, …
Квартира 2 спальни в Fontechel, Италия
Квартира 2 спальни
Fontechel, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 129,000
We offer for sale apartment with living room with open kitchen, double bedroom, single bedro…

Параметры недвижимости в Comunita della Vallagarina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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