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Италия
Трентино - Альто-Адидже
Тренто
Comunita della Vallagarina
Жильё в Comunita della Vallagarina, Италия
Rovereto
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8 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Mori, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 187,000
Рядом с центром Мори мы предлагаем на продажу большую мансардную квартиру следующим образом:…
Квартира 4 спальни
Rovereto, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 268,000
Поднявшись на лифте на третий этаж, открыв бронированную дверь, нас встречает большой вход, …
Вилла 4 спальни
Porte, Италия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
500 м²
€ 830,000
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
Квартира 2 спальни
Fontechel, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 129,000
We offer for sale apartment with living room with open kitchen, double bedroom, single bedro…
Вилла 5 спален
Villa Lagarina, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
292 м²
€ 419,000
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
Вилла 3 спальни
Porte, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,950,000
Мы предлагаем к продажу красивую отдельную виллу на холме в городке Роверето. Недвижимость …
Вилла 15 спален
Brentonico, Италия
15 Количество комнат
15 ванных комнат
2 100 м²
€ 1,300,000
Мы предлагаем к продаже большое поместье, расположенное на плато Брентонико (TN), с которого…
Таунхаус 3 спальни
Nomi, Италия
2 ванных комнат
200 м²
€ 350,000
Продается просторный таунхаус на южном побережье Тенерифе в престижной зоне Adeje. Это споко…
Параметры недвижимости в Comunita della Vallagarina, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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