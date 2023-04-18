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Купить вилла в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Drena, Италия
Вилла 4 спальни
Drena, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 790,000
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…

Параметры недвижимости в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

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