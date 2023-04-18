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Купить недвижимость в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

Riva del Garda
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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Sant Alessandro, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Квартира 1 спальняв Riva del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Riva del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 332,000
В историческом центре Рива-дель-Гарда, на очень живописной улице и в нескольких метрах от пл…
Вилла 4 спальнив Drena, Италия
Вилла 4 спальни
Drena, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 790,000
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…

Параметры недвижимости в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

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