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Виллы в Comun General de Fascia, Италия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Comun General de Fascia, Италия
Вилла 5 спален
Comun General de Fascia, Италия
190 м²
€ 780,000
Прекрасная вилла располагается в городе Валь-ди-Фьемме, Трентино — Альто-Адидже. Двухквартир…

Параметры недвижимости в Comun General de Fascia, Италия

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