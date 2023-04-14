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Купить вилла возле озера в Комо, Италия
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Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат
230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
430 м²
€ 850,000
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
Вилла 4 спальни
Ломбардия, Италия
240 м²
€ 1,500,000
Элегантная вилла расположена в Менаджио, Ломбардия, на одном из самых прекрасных озер Италии…
Параметры недвижимости в Комо, Италия
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