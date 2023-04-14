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Купить таунхаус в Комо, Италия

San Siro
1
Tremezzina
1
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Griante, Италия
Таунхаус 4 спальни
Griante, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
€ 590,000
В Griante..Недвижимость с хорошим пребыванием на солнце в тихом и центральном месте, располо…
Таунхаус 3 спальнив Tremezzina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Tremezzina, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 600,000
La Villetta is part of a building consisting of 4 housing units built in a prestigious setti…
Таунхаус 2 спальнив San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни
San Siro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 580,000
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …

Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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