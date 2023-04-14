Купить недвижимость с бассейном в Комо, Италия

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12 объектов найдено
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Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
7 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 4
€ 1,800,000
Вилла недалеко от центра города Комо, в престижном жилом районе, с удобной возможностью быст…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат
163 м²
€ 720,000
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 12,500,000
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,800,000
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
6 Количество комнат
890 м²
€ 3,500,000
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Параметры недвижимости в Комо, Италия
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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