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Купить пентхаус в Комо, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальнив Porlezza, Италия
Пентхаус 4 спальни
Porlezza, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 136 м²
€ 1,200,000
Penthouse + Two-room apartment in the town center of Porlezza with exposure on four sides, a…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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